Orientalische Tänze für Kinder

Phoenix Hannover erweitert sein Angebot

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover erweitert sein Tanzangebot um eine neue Gruppe für orientalische Tänze. Diese Gruppe ist für Kinder ab sechs Jahre gedacht. Die erste kostenlose Trainingsstunde findet am Mittwoch, 26. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Trainingsstätte befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Anmeldung und Informationen: Telefon (0511) 65 31 38, Info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.