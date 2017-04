Ostereiersuche im Baumarkt

Überraschte Kinder bei HELLWEG

Langenhagen. Sichtlich Spaß hatten die Kinder, die am Ostersonnabend in den HELLWEG Bau- und Gartenmarkt kamen. Jedes Jahr lädt HELLWEG Kinder zur großen Ostereiersuche ein. Auch in diesem Jahr hatte der Osterhase wieder viele bunte Ostereier in den unzähligen Verstecken, die der Bau- und Gartenmarkt an der Westfalenstraße 40-44 bietet, versteckt. Nachdem die Kinder die vielen Gänge und Regale durchstöbert hatten, blieb schließlich auch tatsächlich kein Ei unentdeckt. „In einem großen Baumarkt Ostereier zu suchen, ist für die Kleinen einfach spannend“, erzählt Marktleiter Robert Krasemann. Auf die glücklichen Finder warteten nach erfolgreicher Suche viele tolle Preise.Während sich die Nachwuchs-Heimwerker auf Ostereiersuche begaben, konnten Eltern und Großeltern die Zeit nutzen und sich über die neuesten Gartenmöbeltrends, Grillgeräte und Gartentechnik informieren. Marktleiter Robert Krasemann sagt: „Unser Team hat sich sehr gefreut, heute so viele Kinder begrüßen zu können und zu sehen wie viel Spaß sie bei der Suche hatten. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn die ganze Familie gerne zu uns in den Markt kommt."