Osterfeuer in Vorbereitung

Engelbostel-Schulenburg. Das Osterfeuer in Engelbostel wird am Ostersonnabend, 15. April, um 18.30 Uhr angezündet. Veranstalter ist der MTV Engelbostel-Schulenburg, und Ausrichter ist die zweite Fußball-Herrenmannschaft des Vereins. Auf dem Krähenberg sind Gäste zum „Klönschnack am Feuer" willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Getränke- und Grillstand werden auf dem Gelände neben dem Osterfeuer aufgestellt.Bei der Anlieferung des Brenngutes bitten die Organisatoren folgendes zu beachten:Es wird nur Strauchschnitt angenommen, also keine Wurzeln, Stämme, oder sonstiges mit chemischen- oder Farbstoffen behandeltes Holz. Die Anfahrt des Brenngutes ist sonnabends möglich: am 8. und 15. April von 9 bis 12 Uhr. Zu dieser Zeit sind Vereinsmitglieder zur Entgegennahme des Holzschnitts am Brennplatz.