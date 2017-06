Otilie und Marius kommen

Prominenz bei Phoenix am 7. Juli

Langenhagen. Die aus der Sendung „Let’s Dance“ bekannten Stars Otlile Mabuse und ihr Tanzpartner Marius Lepure kommen am Freitag, 7. Juli, zum TanzsportclubPhoenix Hannover in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Interessierte Einsteiger und Hobbytänzer sind eingeladen, an einem Workshop mit den beiden teilzunehmen und die Stars hautnah zu erleben. Angeboten wird eine Salsa/Samba-Kombi und Tango. Turnierpaare können außerdem bei den beiden Privatstunden für Latein oder Standard buchen. Weitere Infos und Anmeldung bei Ulrike Wenz unter stellvertreter@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oderwww.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.