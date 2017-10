Multivisions-Reisereportage Sri Lanka am 22 Oktober um 11 Uhr im CineMotion

Langenhagen. Traumhaft im Indischen Ozean gelegen und mit landschaftlichen Reizen und einer reichen Kultur gesegnet. Für alle, die schon dort waren und für Interessierte, die wie Gisela und Andreas Hartmann aus Langenhagen das Fernweh packt, präsentieren sie ihre Multivisions-Reisereportage „Sri Lanka – Perle im Indischen Ozean“. Seit mehr als 30 Jahre sind die beiden gemeinsam in vielen Ländern unterwegs. Sie verbinden ihre Reisen mit einer weiteren großen Leidenschaft, nämlich dem Fotografieren. So haben sie neben ihren Motorradreisen innerhalb Europas immer wieder Fernziele angesteuert. Namibia, Südafrika, Kuba, Thailand, Vietnam, die Kapverdischen Inseln und Philippinen sind nur einige ihrer Ziele gewesen.Allerdings zieht es sie immer wieder nach Brasilien, da Andreas Hartmann mit seinen Eltern dort seine Jugendzeit verbracht hat. Insbesondere seinen Vater, der als Dokumentarfilmer viel im Land unterwegs, hat er begleitet und ihn schon damals bei Foto- und Tonaufnahmen unterstützt.Eine Fernreise führte sie nach Sri Lanka. Die "Perle im Indischen Ozean" - wie sie genannt wird - fasziniert wohl jeden Besucher. Neben den kilometerlangen Sandstränden haben die beiden Fotografen jedoch hauptsächlich die Vielfalt des Landes mit ihren kulturellen Höhepunkten und die Naturlandschaften mit den immergrünen Teefeldern gesucht. Über Polonnaruwa geht es zur ehemaligen Hauptstadt Anuradhapura und zur Königsstadt Kandy.Die magischen Hügel von Sigiriya dürfen ebenso wenig fehlen wie Dambulla, ein Höhlentempel voller Buddha-Skulpturen und Deckenmalereien.Seit 2013 präsentieren die beiden ihre Erlebnisse in Multivisions-Reisereportagen mit einem HD-Beamer. Dabei werden die digitalen Fotos live kommentiert. Musik, Videos und Live-Mitschnitte ergänzen die Fotoshow. In der Reihe "Bilder der Welt" des AV-Kreises Hannover (www.av-kreis-hannover.de) haben Gisela und Andreas Hartmann bereits mehrere Shows gezeigt. In der Vortragssaison 2017/2018 sind von ihnen die Kapverdischen Inseln und Namibia zu sehen. Weitere Infos unter www.hartmanns-fotowelt.de. Tickets im Vorverkauf: acht Euro im TUI Reisecenter am CCL; Tageskasse: zehn Euro.