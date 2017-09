Pferde als Inspiration

Herbstausstellung im Kunstraum Langenhagen

Langenhagen. Am letzten Septemberwochenende findet im Kunstraum Langenhagen, Schaumanns Hof 4, wieder die beliebte Herbstausstellung mit vielen Gastausstellern statt. Gezeigt werden neben den Arbeiten der Galeriekünstlerinnen unter anderem Bleistiftzeichnungen von Heiner Höhn, dessen Inspirationsquelle Pferde sind. Die Berliner Künstlerin Antje Fischer überrascht mit Schmuckdesign und Stick-Stoff-Bildern. Jolanta Kallischko stellt ihre Objekte aus Beton neben dekorativen Lampen aus Treibholz vor. Freuen darf man sich weiterhin auf den ungewöhnlichen Schmuck von Sylvia Wöhler-Jeske, der aus Polymeren hergestellt wird.Die Ausstellung ist am 30. September von 14 bis 17 Uhr und am 1. Oktober vom 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.