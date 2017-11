Plätzchen backen im CCL

Kindergärten und Schulen sind eingeladen

Langenhagen (ok). Wer kennt es nicht, das bekannte Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei". Die wird jetzt vorübergehend ins CCL verlegt, für 4. bis 7 Dezember, jeweils 13 Uhr, sind Kindergärten und Grundschulen zum Plätzchen backen eingeladen. Das Mindestalter liegt bei vier Jahren; mitzubringen sind bloß ein paar Weihnachtslieder und gute Laune. Backzubehör und -zutaten werden gestellt. Anmeldung bitte per Mail unter centermanagement@cc-langenhagen.de bis zum 30. November. Am Freitag, 8. Dezember, und Sonnabend, 9. Dezember, können dann alle interessierten je nach Verfügbarkeit der Plätze backen.