Alles rund um die Sicherheit am Sonnabend, 18. November, im CCL

Langenhagen (ok). Thementag Sicherheit im CCL. Allerlei Wissenwertes rund um dieses Thema gibt es am Sonnabend, 18. November, im Center zu hören und zu sehen. Im Mittelpunkt steht sicherlich eine Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen. Da ist zum einen Nick Hein. Der ehemalige Bundespolizist und Profi-Kämpfer hat in der jüngsten Vergangenheit auch als Buchautor von sich reden gemacht, spricht in „Polizei am Limit“ – das Buch gibt es natürlich auch in der Buchhandlung Böhnert – Tacheles. Im Anchluss an die Podiumsdiskussion gibt er eine Autogrammstunde. Außerdem auf der Bühne: Objekt- und Personenschützer Marco Brandes, Geschäftsführer von MBL Security. Selbstverteidigungslehrer und Kampfsportler Ricardo Savia gibt im Anschluss an die Diskussion noch einen Selbstbehauptungskursus speziell für Frauen. Andreas Alder, Leiter des hiesigen Polizeikommissariats, ist ebenso beim Gespräch dabei wie Bürgermeister Mirko Heuer und Centermanagerin Angelika Kramm. Moderiert wird die Veranstaltung von Christoph Dannowski. Daneben präsentieren sich Feuerwehr, Johanniter und MBL im Center, und die Präventionspuppenbühne der Polizei Hannover ist auch vertreten. Mehr zum Thementag Sicherheit mit dem genauen Programmablauf im Langenhagener ECHO am nächsten Mittwoch.