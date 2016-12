Politisches Berlin mit Adventszauber

Caren Marks empfing Gruppe aus dem Wahlkreis

Langenhagen. Der Einladung ihrer SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks folgten 50 Bürger aus dem Wahlkreis in die bereits vorweihnachtlich beleuchtete Hauptstadt. Die dreitägige Informationsfahrt für politisch Interessierte hatte allerdings sehr viel mehr zu bieten als die schöne Kulisse.Im Bundestag begrüßte Caren Marks ihre Gäste im Sitzungssaal der SPD-Bundestagsfraktion. Nach einer kurzen Vorstellung ihrer Arbeit als Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin bei der Familienministerin Manuela Schwesig gab es im anschließenden Gespräch bereits einen regen Austausch über verschiedene politische Themen. Zu dem abwechslungsreichen Programm gehörte auch der Besuch des Bundesrates, eine an politischen Punkten orientierte Stadtrundfahrt, der Besuch des Jüdischen Museums sowie des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit.Ein Höhepunkt im Programm war der Besuch im Familienmministerium. Caren Marks erläuterte ihre Arbeit. Viele Fragen zu Themen der Familien- und Jugendpolitik, Extremismusbekämpfung und Demokratiestärkung wurden seitens der Gäste gestellt, die Caren Marks gerne beantwortete. Dabei betonte sie die Verantwortung eines jeden für unsere Demokratie, die gegenwärtig verstärkt Angriffen ausgesetzt ist: „Demokratie muss jeden Tag mit Leben gefüllt werden, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch zu Hause in der Familie, in Schule, Freizeit und im Arbeitsleben.“ Dafür gab es breite Zustimmung in der Gruppe, die mit vielen neuen Eindrücken zurück in die Heimat fuhr.