Pop, Rock, Funk und Folklore

Großes Jahreskonzert der Percussiongroup am 26. August

Langenhagen. Nach intensiven Proben in den vergangenen Wochen fühlt sich die Percussiongroup Langenhagen gewappnet für das große Jahreskonzert. am Sonnabend, 26. August, ab 18 im Theatersaal bei freiem Eintritt. Einen großen Teil des Programms probierten die Spieler schon mit Erfolg beim Konzert während der Musikschulfreizeit auf Föhr vor Publikum aus. Nach den Ferien galt es nun die Stücke zu verfeinern und die zu Hause gebliebenen Spieler miteinzufügen. Herausgekommen ist wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Musik aus sehr unterschiedlichen Genres, das die drei Schlagzeuglehrer der Musikschule Frank Schauer, Thorsten Harnitz und Stefan Polzer mit ihren etwa 80 Schülern bieten. Mit Pop-, Rock- und Funk-Musik, Folklore, Musik aus Filmen und Computerspielen werden die schier unerschöpflichen Klangmöglichkeiten der Schlaginstrumente ausgelotet. Sehr viel Arbeit hat sich Lehrer Thorsten Harnitz gemacht, der mehrere Stücke komplett selbst arrangiert hat. So wird einer der Höhepunkte des Konzerts sein Medley aus "Game of Thrones" sein. Für Gänsehaut sorgt auch das von den Spielern Jarle Kiesé und Henry Markgraff in Eigeninitiative selbst arrangierte Stück mit Auszügen aus dem Computerspiel "The Legend of Zelda". Für Spannung und Abwechslung ist also auf jeden Fall gesorgt. Die Verantwortung für Licht-und Ton liegt in den bewährten Händen von Oliver Wild mit seinem Kollegen Alexander Funke. Durch den Abend führt Stefan Polzer.