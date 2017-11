Zeugen werden gesucht

Langenhagen. Zwischen Dienstag, 6 Uhr, und Mittwoch, 1 Uhr haben Langfinger das mit einem Kettenschloss an einem Fahrradbügel gesicherte Postzustellfahrrad der Citipost ohne Post mitgehen lassen. Das Schloss war nicht mehr vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.