Prävention und Ernährung

SCL Fitness startet jetzt mit zwei Kursen

Langenhagen (ok). Wer seine Gesundheit aktiv fördern möchte, körperlichen Beschwerden lindern oder sein Gewicht reduzieren will, ist bem SCL Fitness an der Leibnizstraße genau richtig. Ende Januar starten verschiedene Kurse, die helfen, das persönliche Ziel zu erreichen. Beim drtei zertifizierten Präventionskursen Pilates vermittelt Julie Reinke-Widowsky ein gesundes Bewegungsverhalten und motiviert zu einem regelmäßigen Training. Die Krankenkasse erstattet die Kosten. Die Termine: Dienstag um 11.15 Uhr – Start ist am 31. Januar; Mittwoch um 19 Uhr – Start ist am 1. Februar und Freitag um 16 Uhr; Start ist am 3. Februar.Der Kursus "Schlank mit Spaß" verspricht eine Kombination aus richtiger Ernährung und mehr Bewegung und soll die Teilnehmer in acht Wochen zu ihrem Wunschgewicht bringen. Der Kursus startet am Sonntag, 22. Januar, mit einem informativen Ernährungsvortrag von Nathalie Gnahs. Weitere Informationen unter der Telefonnummer (0511) 7 63 32 32.