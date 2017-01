Priebs verlässt Region

Region. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Region Hannover teilt nun mit, dass Umweltdezernent Axel Priebs nach Ablauf seiner Wahlzeit im April 2018 als Professor an der Universität Wien forschen und lehren wird. „Mit großem Bedauern haben wir gehört, dass Axel Priebs die Regionsverwaltung verlassen wird“, sagt Brigitte Nieße, Fraktionsvorsitzende der Regionsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. „Die Berufung von Axel Priebs an die Universität Wien ist auch eine Anerkennung für seine geleistete sehr gute Arbeit für die Region.“