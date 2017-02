Probleme abwägen

Beratungen zum Rathaus-Anbau

Langenhagen (gg). Offen, aber mit Obacht werden die Pläne zum Rathaus-Anbau an der Konrad-Adenauer-Straße in der SPD- und CDU-Fraktion behandelt, so die Auskunft von Wolfgang Langrehr (SPD-Ratsherr) und Claudia Hopfe (CDU-Ratsfrau). „Nun warten wir auf die detailliertere Planung und eine genauere Kostenschätzung. Aus dem Personalzuwachs ergibt sich zwangsläufig ein erhöhter Flächenbedarf. Wir stehen nach wie vor zu dem Beschluss aus Januar 2016 (angemietete Büroflächen abbauen) und sehen einen Anbau und eine Sanierung als richtige und zukunftsweisende Maßnahme an“, erklärt Wolfgang Langrehr. Ebenfalls die Notwendigkeit im Blick hat Claudia Hopfe. Sie sagt: „Die angemieteten Büroflächen verursachen hohe Kosten und es macht Sinn, diese abzubauen.“ In den Haushaltsberatungen sei die Personalstärke in der Stadtverwaltung noch zu thematisieren. Auch dass zwei Großbaustellen an der Konrad-Adenauer-Straße Probleme bringen können, bringt sie in den Gesamtzusammenhang: „Schon bei der Diskussion um den IGS-Standort ist das abgewogen worden.“BBL-Ratsherr Domenic Veltrup nimmt genauer Stellung: „Wenn parallel auf dem Schulgelände ebenfalls gebaut wird, sehen wir insgesamt massive Verkehrsbehinderungen für mehrere Jahre auf Langenhagen zukommen.“ Mehr als 200 Millionen Euro seien zu investieren, um den Sanierungsstau bei Schulen, Kindergärten und bei der Feuerwehr zu beseitigen, da sei der Rathaus-Anbau nachrangig. Domenic Veltrup sagt: „Der Bürgermeister soll die Mitarbeiterstärke (in der Stadtverwaltung) entschlossener optimieren. Entsprechende Forderungen des Rates wurden immer wieder an den Bürgermeister - wie schon an seine Vorgänger im Amt - herangetragen.“