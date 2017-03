Pünktlich zur Gartensaison

aha lädt zu Kompostmarkt am Mittwoch, 5. April, ein

Langenhagen. Pünktlich zum Beginn der Gartensaison startet die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) wieder mit ihren beliebten Kompostmärkten. Am Mittwoch, 5. April, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, macht der Kompostmarkt halt in Langenhagen (Neue Bult, Theodor-Heuss-Straße 41). Unter dem Motto „Aus der Region – Für die Region“ verteilt aha wertvollen Naturdünger, den Qualitätskompost mit Gütesiegel, solange der Vorrat reicht. Einwohnerinnen und Einwohner, die die heimische Gartenerde mit dem Qualitätskompost verbessern möchten, brauchen lediglich einen Behälter mitzubringen und für den Transport zu sorgen.Zusätzlich verkauft aha Blumen- und Pflanzerde zum Sonderpreis. Das regionale Markenprodukt besteht aus reinem, hannoverschem Grünschnittkompost unter Beimischung von Rindenhumus sowie Holzfasern und ist zu 100 Prozent torffrei. Damit leistet aha einen aktiven Beitrag dazu, die Moore als größte Kohlendioxid-Senken zu schützen und als Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten zu bewahren.Mitgebrachte Bodenproben aus dem heimischen Garten untersucht aha vor Ort kostenlos auf ihren pH-Wert und gibt wertvolle Tipps zur Düngung im Garten.Weitere Informationen gibt es auch unter www.aha-region.de/kompost