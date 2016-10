Quergedacht

Deutsche Einheit und Erntedank

Erntedankfest und den Tag der deutschen Einheit, beide Anlässe haben wir vor wenigen Tagen gefeiert. Eigentlich haben wir Grund genug, beide Feste im Zusammenhang zu sehen, wäre da nicht die typisch deutsche Eigenschaft des „Ja, aber….“. Es ist gut, dass wir wiedervereint sind, ja, aber… Uns geht es in Deutschland so gut, wie in kaum einem anderen Land, ja, aber… Wir können hier in Frieden und Freiheit leben, wie man es sich in vielen Ländern wünschen würde, ja, aber... Anstatt dankbar und glücklich zu sein über unsere Umstände und unsere Situation, verstehen wir es immer wieder, auf einem hohen Niveau zu jammern und zu klagen. Der Kaberettist Matthias Brodowy besingt diesen Jammer in einem Lied und behauptet, uns Deutschen geht es eigentlich erst dann richtig gut, wenn wir jammern können.In der vergangenen Woche hat unser Bundestagspräsident Norbert Lammert beim zentralen Festakt zur deutschen Einheit, sehr eindrucksvoll wie ich finde, diese Haltung aufgegriffen und thematisiert. Wir haben sicher mit Problemen zu kämpfen und hier ist auch nicht das Paradies auf Erden, aber wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen und uns einsortieren, müssen wir sagen, wir sind in einer besseren Verfassung als je zuvor. Norbert Lammert monierte, dass die Deutschen das Bild ihres eigenen Landes viel zu negativ zeichneten. „Wir können und dürfen durchaus etwas mehr Selbstbewußtsein und Optimismus zeigen“, sagte er. Deutschland könne sich „durchaus eine kleine Dosis Zufriedenheit“ erlauben, wenn nicht sogar ein Glücksgefühl. Die Zuwanderung deutete er als eine Chance zu mehr Vielfalt. Er warb in seiner Rede für ein selbstbewußtes, optimistisches und weltoffenes Deutschland. Obwohl wir eigentlich zuversichtlich und dankbar sein könnten, wird durch einen Populismus und entsprechende Worte, Lunte gelegt für Hass und Gewalt. So bewertete er die Reaktionen vor der Semperoper und im Umfeld als „menschenverachtend und zutiefst unpatriotisch. Dem stellen wir uns alle entgegen.“Deutsche Einheit und Erntedank - auch in diesem Zusammenhang sind wir eingeladen, uns nicht von den Schwachstellen leiten zu lassen, sondern voll Dankbarkeit auf das Erreichte zu schauen. In allen Bereichen unseres Lebens dürfen wir uns immer wieder glaubend und hoffend von den guten und positiven Erfahrungen leiten lassen.Klaus-Dieter Tischler, Pfarrer der katholischen Liebfrauengemeinde