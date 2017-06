Quergedacht

„Da müsste die Kirche was tun...”

Haben Sie nicht auch schon einmal so gedacht? Als ein Mitglied der Familie krank war oder einfach nur allein oder als die Nachbarin durch die Scheidung in Not kam....Die alte Dame jedenfalls, die ich nach der Beerdigung ihres Mannes zu ihrem Geburtstag besuchte, dachte so: „Das muss ich Ihnen offen sagen: Bis auf Sie ist sonst noch keiner von der Kirche gekommen. Keiner, obwohl wir oft so allein waren.“ Ich ging darauf ein, nannte die große Zahl alter, hilfsbedürftiger Menschen in der Gemeinde; erwähnte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin unseres Besuchsdienstes, von der ich wusste, dass sie ab und zu nach dem Ehepaar geschaut hatte. Es half nichts. Die Frau blieb dabei. Da mischte sich die Tochter, die zu Besuch war, ein: „Vielleicht hast du Recht, Mutti. Aber es gibt eben zu viele alte Leute hier im Ort. Und es gibt zu wenige, die sich Zeit nehmen für sie. Und, als es dir und Vati noch gut ging, habt ihr da etwa gesagt „Wir haben Zeit. Können Sie uns nicht ein paar Leute nennen, die besucht werden müssten?“ Was man selbst nicht investiert hat, das kann man von anderen nicht verlangen, oder?” Die Mutter schwieg. So hatte sie das bisher nicht gesehen.Mich hat das Gespräch noch lange beschäftigt. Was hatte die Tochter gesagt: Geht es mir gut, dann vergesse ich leicht die, die meine Hilfe brauchen könnten. Geht es mir aber schlecht, dann klage ich, dass niemand Zeit für mich hat. „Man bekommt nur das heraus, was man investiert hat.“ Das ist ja eher ein kaufmännischer Grundsatz - jedenfalls keiner aus dem christlichen Glauben. Immerhin, er hat der alten Dame eingeleuchtet. Ihr konnte übrigens geholfen werden. Die Frau, die sie nun ab und zu besucht, tut das allerdings ehrenamtlich, wegen ihres Glaubens und nicht um später davon zu profitieren.Wie es uns später wohl einmal ergehen wird? Es kommt wohl darauf an, ob es in unseren Gemeinden genug Menschen gibt, die etwas Zeit an andere abgeben. Von solchen Menschen haben wir nicht genug.Wie steht es mit Ihnen?Pastor Claus Venz, Matthias-Claudius-Gemeinde