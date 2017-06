Quergedacht

Liebe, die nicht egoistisch ist

Katholische Christen feiern in diesen Tagen Fronleichnam. Sie greifen damit das freudige Ereignisse der Einsetzung der Eucharistie am Gründonnerstag auf und feiern außerhalb der Karwoche dieses besondere Fest. Das Abendmahl ist einer der Punkte, wo Gott uns in Jesus Christus seine besondere Liebe und Nähe erweist. Gott will uns in der Form des Brotes und der menschlichen Gemeinschaft ganz nahe sein, das feiern wir freudig und ausgelassen. Gott zeigt uns seine Art der Liebe auch in der Dreifaltigkeit, diese Art der vollkommenen Liebe. Die Liebe zweier Menschen - in einer Ehe oder einer anderen Partnerschaft, zwischen Geschwistern oder Freunden, zwischen Mutter und Kind - kann immer Gefahr laufen zu etwas Ausschließendem zu werden, zu einem abgeschlossenen Besitz, zum Motiv verschiedener Eigeninteressen. Die Trinität, die Dreizahl Gottes, hilft diese Formen zu korrigieren, die Liebe zu vervollkommnen, die Liebe noch umfassender und uneigennütziger werden zu lassen. Das dritte Element wird eingeführt und mit ihm Großherzigkeit. Zwei Liebende, die nur sich selbst lieben, werden egoistisch und kapseln sich ab. Gott lädt uns immer wieder ein und ruft uns auf, den Blick nach außen zu wenden über unsere Beziehungen (unsere persönliche Fixiertheit, unsere Zweisamkeit und unsere engen Gruppen) hinaus. Gottes Liebe lädt uns ein, uns auf Dritte hin zu öffnen. Eine Öffnung, die wir bei Gott immer wieder erfahren. Wenn die ARD uns in der vergangenen Woche zum Thema Glauben begleitet hat und sie uns verschiedene Glaubenswege mit ihren Höhen und Tiefen aufgezeigt hat, so ist mir auf meinem persönlichen Glaubensweg trotz schwieriger Phasen im letzten Jahr deutlich geworden, der Glaube trägt. Gott läßt uns nicht allein. Der Glaube an den dreifaltigen und liebenden Gott kann uns aus unserem egoistischen kleinen Gefängnis herausholen und auf andere hin öffnen.Klaus-Dieter Tischler, Pfarrer der katholischen Liebfrauengemeinde, Langenhagen