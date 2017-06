Quergedacht

Wir sind von Gott gehalten

Wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind, dann sehen wir oft Plakate am Rand der Fahrbahn, auf denen schwerverletzte Menschen zu sehen sind. Darunter lesen wir die Aufforderung „Fuß vom Gas“. Es ist eine Botschaft, die sofort verstanden wird. Und dort an der Autobahn hat diese Plakataktion ihren Platz, denn da soll die Botschaft wirken. Es gibt eine Plakataktion der anderen Art. Sie soll so eine Art Autobahnpredigt sein. Viel kann auf einem Plakat am Rand der Autobahn nicht stehen. Die Botschaft des Plakates lautet: „Ich halte dich! – Gott“. Auch das ist eine Botschaft, die sofort verstanden wird, jedoch ist sie kein Appell an die Autofahrer, ihr Fahrverhalten zu überprüfen. Diese Botschaft ist ein Zuspruch an die Menschen, die auf ihrem Weg an dem Plakat vorbei fahren. Allerdings hören sie an einer Stelle von Gott, an der sie es nicht erwarten.Gott spricht in unseren Alltag hinein. Manchmal sehnen wir uns nach einer Botschaft von ihm, oft gehen wir aber unsere Wege, ohne mit ihm zu rechnen. Da kann es sehr wohltuend sein, so eine kleine Botschaft an ungewöhnlicher Stelle zu bekommen. „Ich halte dich.“ Wenn wir dahin rasen auf der Autobahn oder auch wenn wir uns von Terminen gejagt fühlen. Wenn wir den Boden unter den Füßen zu verlieren drohen. Wir werden gehalten, wo wir auch sind, das ist Gottes Versprechen.In der Sommerzeit finden Sie die Plakate an der A 1 (Sittensen), A 2 (Magdeburg) und an der A 4/9 (Hermsdorf).Wenn Sie mehr über die Plakataktion erfahren wollen: www.gott.netSabine Behrens, Pastorin in der Emmaus-Kirchengemeinde