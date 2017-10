Quergedacht

Die Illusion es allen Recht machen zu wollen

Ein Vater reitet auf einem Esel und neben ihm läuft sein kleiner Sohn. Da sagt ein Passant empört: „Schaut euch den Mann an. Der lässt seinen kleinen Jungen neben dem Esel herlaufen“. Da steigt der Vater ab und setzt seinen Sohn auf den Esel. Kaum sind sie ein paar Schritte gegangen ruft ein zweiter Vorübergehender: „Nun schaut euch die beiden an. Der Sohn sitzt wie ein Pascha auf dem Esel und der alte Mann muss laufen." Nun setzt sich der Vater zu seinem Sohn auf den Esel: Doch nach ein paar Schritten ruft wieder ein dritter am Straßenrand empört: „Jetzt schaut euch die Beiden an. So eine Tierquälerei." Also steigen beide herab und laufen neben dem Esel her. Doch sogleich kommt noch jemand hinzu und sagt belustigt: „Wie kann man nur so blöd sein. Wozu habt ihr einen Esel, wenn ihr ihn nicht nutzt.“Manchmal habe ich den Eindruck, dass zurzeit Entscheidungen in unserer Gesellschaft nach diesem Muster getroffen werden. Eine rechts-nationale Partei, die in der Asyl und Zuwanderungsfrage menschenrechtswidrige Positionen vertritt, gewinnt bei der Wahl an Stimmen. Sofort ist eine andere konservative Partei bei der Stelle und fordert Obergrenzen für Zuwanderung, um den „Rechtsradikalen“ die Zustimmung abzujagen. Wenn fünftausend deutsche Wutbürger auf die Straße gehen und schreien: „Wir sind das Volk“, gibt einen Medienhype ohnegleichen. Wenn trotz hoher Sicherheitsstandards in unserer Bundesrepublik und auch in Niedersachen immer wieder die Sicherheitslage kritisiert wird und der Verkauf von Sicherheitstechnik bei den Discountern reißenden Absatz findet, obwohl es uns doch so gut geht, taucht die Frage auf: „Vor was haben die Menschen Angst?“ Wenn trotz des Wohlstandes in Europa in einigen Mitgliedsländern zunehmend national orientierte Politiker und Parteien an Einfluss gewinnen und nationalen Interessen vor gemeinsame Interessen stellen oder aus der Union austreten, bleibt die Frage: Warum haben die Menschen dieser Staaten keine Angst vor dieser Entwicklung? Unsere eigene Geschichte lehrt uns doch, dass Nationalismus und staatlicher Egoismus schnell zu Krieg und Zerstörung führen können.„Alternative Wahrheiten“ oder „Fake-News“ heißt das heute. Wir räumen diesen wenig menschenfreundlichen und antidemokratischen Gedanken und Äußerungen leider die gleiche mediale Existenzberechtigung ein wie den „Wahrheiten“. Sicherlich, es gibt unterschiedliche Wahrheiten – aber man muss nicht jeden Esel reiten. Orientieren wir uns doch ein wenig an Jesus von Nazareth. Die Obergrenze ist nach ihm schon erreicht, wenn Zuwendung zum Nächsten und Barmherzigkeit nicht gewährleistet sind. Auf diesem Esel kann dann jeder mit reiten.Falk Wook, Pastor der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten, Godshorn