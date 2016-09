Radfahrer schwer verletzt

Polizei fasst betrunkenen LKW-Fahrer

Engelbostel. Freitagmittag, gegen 14.15 Uhr, ist ein 36-jähriger Radfahrer auf der L380 zwischen Resse und Engelbostel von einem LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der LKW-Fahrer war Richtung Engelbostel unterwegs.Zeugenaussagen zufolge soll er dabei in Schlangenlinien gefahren sein. Zwischen der Kananoher Straße und Engelbostel kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem in gleicher Richtung fahrenden 36-jährigen Radler. Dieser stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagenin eine Klinik transportiert. Die L380 war kurzzeitig voll gesperrt, es kam zu leichtenVerkehrsbehinderungen.Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Engelbostel mit hoher Geschwindigkeit fort und rammte kurz vor dem Ortseingang einen am Straßenrand abgestellten Mercedes. An dem PKW entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er zuvor bereits in Godshorn eine Straßenlaterne schwer beschädigt hatte.Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Sattelzug, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Später ermittelte die Polizei den Gesuchten. Es handelt sich um einen 48-jährigen Ukrainer. Ein Zeugenhinweis brachte die Beamten auf die Spur des Mannes. Dieser konnte sich an die Firmenaufschrift des Aufliegers erinnern. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Sattelzug zu einerportugiesischen Spedition gehört, die in Deutschland eine Zweigstelle betreibt. Darüber konnte der vermeintliche Standort des LKW bei einer Firma in Hannover-Stöcken ermittelt werden. Hier trafen die Beamten den offenbar alkoholisierten Fahrer mit seinem Fahrzeug an. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegenStraßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.