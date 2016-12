Räucherrituale zur Reinigung

VHS-Seminar am 8. Dezember

Langenhagen. Warme, entspannende Düfte, wie Vanille, Tonka oder Mandarine zaubern in der Weihnachtszeit eine wohlige Atmosphäre. Räucherrituale dienen dem Innehalten und zur Reinigung des Hauses.In einem VHS-Seminar am Donnerstag, 8. Dezember, von 19.30 bis 21.45 Uhr werden wohltuende weihnachtliche Duftmischungen ebenso vorgestellt wie meditative Räuchermischungen aus Sandelholz und anderen Duftstoffen. Gemeinsam wird die Kraft und Stille eines weihnachtlichen Räucherrituals erlebt.Anmeldungen: persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.