Rasante Tanzsensation kommt

"Spirit of Ireland" ist am 17. Januar im Theatersaal

Langenhagen. Eine großartige Mischung aus energiegeladener Tanzshow und ursprünglich-keltischer Livemusik bietet die Show "The Spirit of Ireland" am Donnerstag, 17. Januar, ab 20 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße - eine Produktion von Michael Carr mit 14 Tänzern und Musikern on Stage.Die live getanzte Show vereint die besten irischen Stepptänzer, herausragende Musiker und erstklassigen Gesang. Die Show ist die Visitenkarte Irlands mit natürlichen und ursprünglichen Elementen, die die Zuschauer seit vielen Jahren weltweit begeistert.Wenn die Tänzer in schwindelerregendem Tempo und der rhythmischen Kraft des klackenden Stepptanz-Geräusches das Publikum elektrisieren, wird jeder in den verführerischen Strudel der Show hineingezogen. Vollendete Körperbeherrschung und synchrone Tanzperfektion in einer Schnelligkeit, die für das menschliche Auge kaum nachvollziehbar ist. Außerdem mitreißende Percussion-Effekte im Wechsel von Stepptanz und Trommel. Der Bühnenboden bebt, wenn das Ensemble um Chris Mc Soley sowie unzählige Füße in perfekter Sychronität und donnernden Rhythmen die Zuschauer geradezu hypnotisieren . Ein irischer Abend voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft und traumhaft schönen keltischen Melodien.Die meisten Tänzer/innen tanzen seit dem vierten Lebensjahr, wurden über viele Jahre im traditionellen irischen Tanz ausgebildet und gehören zur absoluten Elite Irlands.Last but not least: Die typisch-ursprüngliche Irish Live Band! Im Unterschied zu fast allen anderen Irish Dance Produktionen kommt hier nichts aus der Konserve. Seien es die mythischen Klänge der Uilleann Pipes, die melodischen Linien des Akkordeons, die rhythmischen Riffs der Gitarre, das sanfte Schwingen vom Piano oder die wilden und mitreißenden Melodien der irischen Fiedel und Flöte. Die Musiker studieren in Limerick irische Musik, übrigens die einzige Universität weltweit, wo man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. Dieser hohe Qualitätsanspruch wird auf der Bühne eins zu eins umgesetzt.Weitere Informationen zur Show gibt es auf der Internetseite www.the-spirit-of-ireland.de.Das ECHO verlost 3 mal zwei Tickets. Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie bis zum 5. Januar eine E-Mail an redaktion@langenhagener-echo.de mit dem Stichwort Spirit of Ireland. Viel Glück.