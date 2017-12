Redakteur Simon Benne zu Gast

Godshorner Laienkanzel am Neujahrstag

Godshorn. Bei der elften Godshorner Laienkanzel am Neujahrstag Montag, 1. Januar um 18 Uhr hält Simon Benne die Ansprache. Simon Benne, Jahrgang 1970, studierte Deutsch und Geschichte in Göttingen und Bologna. Seit 16 Jahren ist er Redakteur der HAZ. Seine in der Rubrik „Lüttje Lagen“ erschienenen Glossen wurden auch als Buch unter dem Titel „Erstgeborene, Mittelkind und Nesthäkchen“ veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Fremde Heimat – Als die Vertriebenen nach Hannover kamen“ über das Schicksal der Flüchtlinge in der Nachkriegszeit. Als Journalist beschäftigt sich Simon Benne immer wieder mit religiösen und historischen Themen; über Papstwahlen berichtete er ebenso wie über das Reformationsjubiläum. Er lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Hannover-Laatzen.