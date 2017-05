Regionspräsident gratulierte

Hermann Euscher ist seit 70 Jahren SPD-Mitglied

Godshorn. Den Blick nach vorn richtete Hermann Euscher mit seinem Eintritt in die SPD vor 70 Jahren. Mit seiner Gratulation in der Albert-FIchte-Begegnungsstätte erinnerte Regionspräsident Hauke Jagau an die schwierigen Zeiten des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Haltung zu zeigen, in eine Partei einzutreten, sei nach der Nazi-Herrschaft für viele ein heikles Thema gewesen. Umso klarer der Werdegang des gebürtigen Herforders, der später im Amt des Godshorner Gemeindedirektors Weichen gestellt habe. Immer mit dem Blick für die Interessen der Allgemeinheit und für die Wahrung der Chancengleichheit habe der heute 96-jährige Hermann Euscher gezeigt, wofür die SPD bis heute stehe. Nach der Gebietsreform im Jahr 1974 wurde Hermann Euscher Dezernent in der Langenhagener Stadtverwaltung. Hauke Jagau erinnerte an die politischen Aufgaben und richtete einen Aufruf an die Genossen mit einem Zitat von Willy Brandt: „Darum – besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“