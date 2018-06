Reise nach Italien

St. Paulus-Abendgespräche am 20. Juni

Langenhagen. Die St. Paulus-Kirchengemeinde lädt für Mittwoch, 20. Juni, zum Abendgespräch über Italien und das Reisen dorthin ein. Eine Langenhagener Reisegruppe war zusammen mit Pastor Frank Foerster im November 2016 in Rom. Im Vorjahr des Reformationsjubiläums hatten sie sich auf Luthers Spuren begeben. Jetzt hat Frank Foerster zu dem Gespräch Georg Barthold aus Hannover eingeladen, der mit “Biblische Reisen” schon viele Städte in Italien besucht hat und von zahlreichen Begegnungen erzählen kann. Er zeigt Bilder aus Italien und berichtet über seine Reisen. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und ist der dritte in einer Reihe unter dem Titel “Kirche weltweit". In der zweiten Jahreshälfte werden weitere Themenabende folgen. Bei Interesse kann auch eine Italienreise im nächsten Jahr geplant werden. Die Abendgespräche finden im Gemeindehaus in der Hindenburgstraße 85 statt. Nach einem Impulsreferat mit Bildern schließt sich ein Austausch in lockerer Runde zum Thema an. Der Eintritt ist frei.