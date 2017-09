Reithalle als Konzertsaal

Blasorchester Langenhagen am 12. September bei den Mitschkes

Schulenburg (kr). Alljährlich verwandelt das Ehepaar Georg und Christa Mitschke seine rustikale Reithalle in Schulenburg, Dorfstraße 80, in einen Konzertsaal der besonderen Art. Dort entsteht dann die Bühne für das Blasorchester der Stadt Langenhagen, das am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr für das traditionelle Serenadenkonzert verantwortlich zeichnet. Und das nun auch schon zum 25. Mal. Orchesterchef Harald Sandmann hat für diesen Abend wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Es erklingen Melodien aus unterschiedlichsten Musikbereichen. Natürlich dürfen neben Walzern und Polkas bei diesem zünftigen Ereignis auch flotte Märsche nicht fehlen. Es erklingen wohl auch wieder technisch anspruchsvolle Kompositionen vom König der amerikanischen Marschmusik John Philip Sousa und von Johann Strauss Vater der weltberühmte Radetzky-Marsch. Für das leibliche Wohl dieser Veranstaltung mit Kultstatus sorgt mit Leckereien vom Grill die Stallgemeinschaft Mitschke. Für das große Getränkeangebot sind an diesem Tag Mitglieder des SSV Schulenburg zuständig, die auch als besonderen Service in der Halle an den Tischen bedienen. Die „Fischkate Laatzen“ bietet frisch zu bereitete Fischbrötchen unterschiedlichster Art an. Der Eintritt ist frei.Das allererste Konzert in der Reithalle im September 1993 moderierte übrigens noch der inzwischen verstorbene ehemalige Stadtdirektor Klaus Rosenzweig.