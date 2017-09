Rheuma-Liga startet wieder durch

Noch Plätze für Funktionsgymnastik

Langenhagen (ok). 2010 war Schluss für die Rheumaliga im Hotel Grethe; es musste ein anderes Bad für die Wassergymnastik gefunden werden. Der Verein saß quasi auf dem Trockenen. Stefan Otte, Leiter des Godshorner Bades, ermöglichte damals, dass die Wassertherapie fortgesetzt werden konnte. In vielen Stunden entstanden auch bleibende Freundschaften. Jetzt steht ein neuer Start im in den „Wasserwelten“ an. Die Rheumalige hat noch einige freie Plätze für das Funktionstraining „Wassertherapie“ anzubieten. Infos unter der Telefonnummer (0171) 4 49 97 38.