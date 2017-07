Rotes Kreuz bittet im City-Center zur Blutspende

Teilnehmer erwartet am 20. und 21. Juli ein leckerer asiatischer Imbiss

Langenhagen. Blut ist gefragt, aber knapp. Aus diesem Grund wird das Rote Kreuz mit immer ausgefalleneren Aktionen bei den Spendern.Der Erfolg in den vergangenen beien Jahren gibt dem DRK in Langenhagen offenbar Recht. Allein zu den vorigen Terminen im Rathaus Langenhagen und dem SC Langenhagen beteiligten sich jeweils knapp 100 Spender an den Blutspende-Terminen. Für Donnerstag, 20. Juli, und Freitag, 21. Juli, organisiert das DRK jeweils von 13 bis 19Uhr einen Sondertermin im CCL Langenhagen.Die Begeisterung war Roswitha Falkenberg vom DRK Langenhagen schon zu den vergangenen drei Terminen anzumerken – immerhin wurden pro Blutspende-Termin mehr als 100 Spender begrüßt. Für kommenden Donnerstag und Freitag organisiert das DRK gemeinsam mit dem CCL bis in den Abend hinein einen Sonderblutspende-Termin. Für sechs Stunden haben die Langenhagener die Möglichkeit, während des Einkaufens zur Blutspende zu kommen und sich anschließend mit einem asiatischen Imbiss zu stärken. Das CCL organisiert mittlerweile das vierte Jahr in Folge gemeinsam mit dem DRK in Langenhagen einen derartigen Blutspende-Termin. In den vergangenen zwei Jahren wurden durchschnittlich 140 Blutspender zu dieser besonderen Blutspende begrüßt.„Es ist wichtig über das Thema Blutspende zu sprechen, aber helfen kann nur der, der auch tatsächlich Spenden kommt!“, berichtet Patrick Ploberger vom DRK-Blutspendedienst NSTOB. Das CCL Langenhagen unterstützt das DRK in Sachen Blutspende, indem es die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. „Das Ziel ist es, die Spender dort anzutreffen wo sie sich sowiesogerade befinden - also warum nicht beim Shoppen?“ freut sich Roswitha Falkenberg vom DRK-Langenhagen. „Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt, wir erreichen so auch viele Erst-Spender. Denn auf Nachwuchs ist auch der DRK-Blutspendedienst angewiesen.“ ergänzt Ploberger. Eine in diesem Jahr eingeführte Altersgrenze von 72 Jahren (73. Geburtstag) für Blutspender, führt dazu, dass fünf Prozent derStammspender dem DRK nicht mehr zur Verfügung stehen.Dass das Thema Blutspende eine sehr wichtige Sache ist, weiß jeder. Von 100 Befragten sehen das auch fast alle so. In der Region Hannover werden von diesen 100 Befragten nur vier Prozent tatsächlich zum Blutspender, in der Landeshauptstadt sogar nur 2,5 Prozent.