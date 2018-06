Rotlicht missachtet

Langenhagen. Am Freitagnachmittag um 17.40 Uhr beabsichtigte ein Fußgänger, an der für ihn Grünlicht zeigenden Fußgängerampel die Walsroder Straße, Bereich Niedersachsenstraße, zu überqueren. Nachdem die ersten Fahrzeuge bereits angehalten hatten, fuhr ein dunkler VW Golf rechtsseitig an den haltenden Pkw auf der dortigen Busspur vorbei und missachtete anschließend das Rotlicht. Nur aufgrund der Aufmerksamkeit des Fußgängers konnte ein Zusammenstoß vermieden werden können.