Rund um die Kirche

Weihnachtsmarkt in Godshorn

Godshorn. Mit einer Andacht in der Godshorner Kirche am Sonnabend, 26. November, um 15 Uhr eröffnet die Kirchengemeinde ihren traditionellen Weihnachtsmarkt. Im Anschluss an die Andacht erwartet die Besucher im Gemeindehaus ein reichhaltiges Kuchenbüfett und im Obergeschoss eine Bastelstube für die Kinder. Vor dem Gemeindehaus werden Glühwein, Waffeln, herzhaftes vom Grill und Fischbrötchen angeboten. Der Kreativkreis verkauft in einem Basar Selbstgefertigtes und andere Sachen, eine reichhaltige Tombola sorgt für Überraschungen. Das Ganze wird musikalisch umrahmt vom Bläserkorps Godshorn. Ein Höhepunkt für die Kinder wird der Besuch des Weihnachtsmannes sein, der sich persönlich für 16.45 Uhr angekündigt hat. Dem Abschluss des Weihnachtsmarktes bildet das Jugendblasorchester Langenhagen unter der Leitung von Cornelius Netzel um 19 Uhr in der Kirche.