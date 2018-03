Rust und Kühn sind 40 Jahre dabei

Jahreshaupversammlung der CDU Krähenwinkel

Krähenwinkel. Jetzt fand im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel die alljährliche Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Krähenwinkel statt. Der erste Vorsitzende Steffen Hunger begrüßte als Gäste den CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann, die Regionsabgeordnete Claudia Hopfe und die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jessica Golatka.Rainer Fredermann teilte mit, dass er immer gerne nach Krähenwinkel komme, bedankte sich bei den Mitgliedern des Ortsverbandes für das gezeigte Engagement im vergangenen Jahr und gab einen Überblick zum aktuellen Geschehen im Landtag, anschließend stellte Frau Hopfe die Arbeit in der Regionsverwaltung vor und Frau Golatka berichtete über die Arbeit im Stadtverband und der CDU-Ratsfraktion. Weiter ging es mit den Berichten des Vorstandes. Erfreulich in diesem Zusammenhang war der Bericht des Mitgliederbeauftragten, nach dem es im vrergangenen Jahr drei Neumitglieder zu verzeichnen gab. Auf dem Programm standen danach die Ehrungen langjähriger Mitglieder. So wurden Waltraud Kühn und Helmut Rust jeweils für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Im Anschluss erfolgten unter der Wahlleitung von Rainer Fredermann die Vorstandsneuwahlen. Gewählt wurden: Erster Vorsitzender Steffen Hunger, stv. Vorsitzender Olaf Grundstedt, Kassenwartin Gabriele Spier, die Position des Schritführers blieb unbesetzt. Zu Beisitzern wurden gewählt Hannelore Brendel, Alexander Ajrumov, Dieter Bock, Horst Waldfried und Michael Nix, das Amt des Mitgliederbeauftragten übt weiterhin Edgar Schmidt-Nordmeier aus.Nach diesen vielen Wahlgängen standen die Berichte aus dem Ortsrat und dem Stadtrat auf der Tagesordnung. In der sich anschließenden Aussprache wurde lebhaft über wichtige Belange für die Ortschaft diskutiert. Nach gut zwei Stunden wurde die Versammlung durch den alten und neuen ersten Vorsitzenden beendet, nicht ohne schon jetzt auf folgende Termine hinzuweisen. Der CDU-Ortsverband wird am 18. März eine Winterwanderung veranstalten und am 22. September findet zum dritten Mal das Oktoberfest im Dorfgemeinschaftshaus statt, natürlich wieder mit der musikalischen Unterstützung der Partyband „die Guggis“ aus der Partnergemeinde Stadl-Paura. Alle Bürgerinnen und Bürger sind bereits jetzt herzlich eingeladen.