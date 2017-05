Sanierung am Norta-Gelände

Informationen am 23. Mai und 7. Juni

Langenhagen (gg). Entlang der Walsroder Straße, zwischen Ehlersstraße und Pferdemarkt, ist ein Sanierungsgebiet eingerichtet worden. Geplante Baumaßnahmen werden im Sanierungsbeirat diskutiert. Die nächste Sitzung ist am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr in der Pausenhalle (Paula) der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße 3.Interessierte Bürger sind willkommen. Es gibt Informationen zur Umgestaltung des Bahnhofsplatzes am S-Bahnhof Pferdemarkt. Ferner stellt das Planungsbüro ANP Architektur und Nutzungsplanung die Grundlagen für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie Norta-Gelände vor. Die Beauftragung eines Geschäftsstraßen-Managements wird in Kürze erfolgen. Am Mittwoch, 7. Juni, folgt eine Präsentation der Edeka Gruppe zur Flächennutzung auf dem Norta-Gelände im Rathaus, Marktplatz 1.