Schäferhunde werden präsentiert

Zuchtschau am 30. Juli am Köllingsmoor

Engelbostel. Die Zuchtschau der Landesgruppe Niedersachsen wird am Sonntag, 30. Juli, ab 9 Uhr auf Gelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde am Köllingsmoor 1 ausgetragen. 250 Schäferhunde werden den Zuchtrichtern vorgeführt. Sie haben Qualifizierungsprüfungen absolviert, um startberechtigt zu sein. Körperliche und charakterliche Eigenschaften werden bewertet. Die Besten erhalten die Zulassung zur Bundessiegerzuchtschau Ende August in Ulm.Zur Zuchtschau am Köllingsmoor sind Besucher willkommen. Schirmherrin ist Ortsbürgermeisterin Bettina Auras.