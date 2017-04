Schreiben ist genau ihr Ding

Fünftklässlerin beim Zukunftstag in der ECHO-Redaktion

Langenhagen (ok). Paula ist vieleeitig interessiert. Die Elfjährige aus Kaltenweide, die die fünfte Klasse des Gymnasiums Langenhagen besucht, ist musikalisch und sportlich begabt. Sie spielt Klarinette und voltigiert beim RVC Wedemark. Und das Mädchen schreibt für ihr Leben gern Geschichten, Deutsch ist auch ihr Lieblingsfach in der Schule. Und so war es für Paula klar, dass sie ihren Zukunftstag gern in der Redaktion des Langenhagener ECHO verbringen wollte. Einen ganzen Tag lang begleitete sie die Redakteure zu Terminen, verfolgte ihre Recherchen und schaute den Blattmachern bei der Produktion über die Schulter. Außerdem sah Paula sich in der Geschäftsstelle im CCL um und erfuhr, wie Anzeigen verkauft werden. Am Ende des Tages war ihr noch klarer als schon zuvor: "Schreiben ist wirklich mein Ding."