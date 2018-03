Schüssel-Schorse sucht Beruf

Comedy-Klempner ist am Montag am Flughafen

Langenhagen. Am Montag, 12. März, stellt NDR 1 Niedersachsen Comedy-Klempner Schüssel-Schorse einen Beruf aus Langenhagen vor. Von 5 Uhr morgens an gibt es stündlich neue Hinweise zum gesuchten Beruf, bis gegen 13:30 Uhr das Rätsel aufgelöst wird.Ab 12 Uhr freut sich Schüssel-Schorse am Flughafen (Terminal A – Abflugebene) auf Besuch. Dann können die Hörer ihren Tipp persönlich bei ihm abgeben. Mit dabei ist natürlich auch die „Schorsetta“ - ein Oldtimer-VW-Bulli, Baujahr 1966.NDR 1-Comedy-Klempner Schüssel-Schorse geht zwei Wochen auf Tour durch Niedersachsen: Täglich stellt er einen anderen Beruf vor, den die Hörer erraten können. Der erste Tipp zum gesuchten Beruf ist schon der Ort. Außerdem führen typische Geräusche und Besonderheiten die Hörer auf die richtige Spur.Jeder kann miträtseln: Einfach den gesuchten Beruf auf den Anrufbeantworter sprechen (08000-607080) (Teilnahme bis 13 Uhr, Anruf kostenfrei). Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich einen Erlebnisgutschein im Wert von 500 Euro: von Romantik bis Action.