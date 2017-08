Schulenburger sind betroffen

Bombenräumung am 19.August in Nordhafen möglich

Langenhagen/Hannover (ok). Es gibt einen Verdachtspunkt und dem wird weiter auf den Grund gegangen. Sollten sich die Anhaltspunkte für einen Bombenblindgänger in Hannovers Stadtteil Nordhafen erhärten, wird am für einen Kampfmittelbeseitigung mit einem Sicherheitsradius von 1.000 Metern um den Blindgänger wahrscheinlich am Sonnabend, 19. August, evakuiert. Betroffen sind in Langenhagen der Ortsteil Schulenburg und das angrenzende Gewerbegebiet. Die Imageveranstaltung der Spedition Böhm, die für den Nachmittag angesetzt war, ist deshalb schion vorsorglich abgesagt worden. Die betroffenen Bewohner müssen an dem Sonnabend bis 13 Uhr ihre Wohnungen verlassen; in der Grundschulle Vinnhorst wird eine Betreuuungsstelle eingerichtet. Schulenburger können den Personentransport ab Schulenburg/Kiefernstraße und Schulenburger Mühle nutzen. Die Anwohner werden am Sonnabend, 12. August, über Informationsblätter und über die Warn-App Katwarn. Gehbehinderte können unter der Rufnummer 1 92 22 einen Krankentransport rechtzeitig vor dem 19. August anfordern. Für Fragen steht ein koastenfreies Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0800) 7 31 31 31 am Freitag, 18. August, von 9 bis 15 Uhr und am Sonnabend, 19. August, von 9 Uhr bis zum Abschluss aller Maßnahmen zur Verfügung.