Schulfrei in Wiesenau

Ferienprogramm in Wiesenau

Langenhagen. Die Sommerferien sind zum Greifen nah und damit keine Langeweile aufkommt, ist im und vor dem Quartierstreff allerhand los.Am Donnerstag, 22. Juni, findet auf dem Quartiersplatz eine Schulfrei-Party statt. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Kreatives, Kinderschminken, Bratwurst und Getränke sowie viele Spielgeräte von und mit Maja. Am Sonnabend, 24. Juni, wird es bei der „Flimmerstunde – Kino bei Kids“ entspannter. Von 16 bis 18 Uhr flimmert ein Überraschungsfilm über die kleine Leinwand im Quartierstreff. Und von Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni, ist Maja mit dem Spielmobil on tour und macht Stopp in Wiesenau. Täglich von 15 bis 19 Uhr können die Kinder zum Spielen auf den Quartiersplatz kommen. Alle Angebote sind kostenfrei, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, 30851 Langenhagen, Claudia Koch, (0511) 8604-216, koch@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.