Schulfrei-Party, Kinderkino und Sommer-Leseclub

Quartierstreff Wiesenau verabschiedet sich in die Sommerpause

Langenhagen. Der Nachbarschaftsverein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover veranstaltet zu Beginn der Sommerferien Aktionen für Kinder und lädt dazu alle ein, vorbeizukommen. Gemeinsam mit Maja (Mobile Aufsuchende Jugendarbeit Langenhagen) und dem Familienzentrum Emma und Paul startet win mit der „Schulfrei- Party“ in die Ferien. Am Mittwoch,27. Juni, wird in der Zeit von 15 bis 17 Uhr gespielt und getobt. Außerdem gibt es Bratwurst und Cocktails, Musik und Kinderschminken. Treffpunkt ist der Quartiersplatz vor dem Quartierstreff in der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen.Am Donnerstag, 28. Juni, findet im Quartierstreff ein Kinderkino statt. Gezeigt wird ein Überraschungsfilm und natürlich gibt es Popcorn.Am 4. und 11. Juli treffen sich alle Leseratten, die mal in den Leseclub reinschnuppern möchten, von 15 bis 16:30 Uhr im Quartierstreff. Die Kinder können in den Büchern stöbern und lesen.In der Woche vom 2. bis 6. Juli ist Maja mit dem Spielmobil und dem Bauwagen zu Gast. Täglich von 15 bis 19 Uhr gibt es also Spiel und Spaß auf dem Quartiersplatz.Für alle Aktionen ist keine Anmeldung erforderlich. Danach verabschiedet sich der Quartierstreff in die Sommerpause. Vom 16. bis 29. Juli finden keine Angebote statt.