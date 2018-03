Schwarzer Hund hat fünften Geburtstag

Offener Abend mit Filmausschnitten am Montag, 12. März

Engelbostel/Schulenburg. Die Selbsthilfegruppe Depressionen „Schwar¬zer Hund“ in Engelbostel feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Für Montag, 12. März lädt die Gruppe um 19 Uhr erneut zu einem Offenen Abend zum Austausch und mit einem Filmbeitrag ins Gemeindeshaus der Martinskirchengemeinde nach Engelbostel in die Kirchstraße 60 ein. „Wir wollen alle Betroffenen, Angehörige sowie Interessierte einladen und aus verschiedenen Blickwinkeln über diese Krankheit informieren“, sagt Angelika Voss.Als Leiterin der Gruppe weiß sie, dass jede und jeder Kenntnisse, Erfahrung und Fähigkeiten in die Gruppe mitbringt, die erst im Zusammenspiel mit den anderen ihre volle Entfaltung erfahren. „Diese besonderen Fähigkeiten wollen wir in der Gruppe gemeinsam nutzen, um für den oder die Einzelne passende Lösungsansätze in schwierigen Situationen zu finden“, beschreibt Voss. Dieses Mal will die Gruppe deshalb einen Filmbeitrag zeigen und dann gemeinsam weiter diskutieren.Viele an Depressionen leidende Künstlerinnen und Künstle, Musiker, Malerinnen, Bildhauer, Schriftstellerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen, haben trotz oder auch wegen ihrer Erkrankung der Nachwelt wunderbare Werke hinterlassen. Ernest Hemingway betitelte seine Leiden als „Böse Riesen“, der Maler Edward Munch sagte, dass diese Krankheit, Wahnsinn und Tod „wie schwarze Engel“ an seiner Wiege Wacht gehalten hätten. In dem Gemälde „Der Schrei“ bringt er seine Seelenqualen zum Ausdruck. Die berühmte Schauspielerin Catherine Zeta-Jones schildert ihr Gefühl der Depression als „große, schwarze Wolke, der man entkommen muss".