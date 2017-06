Seit 150 Jahren im Dienst der Galopper

Doppelrenntag am 8. und 9. Juli mit Attraktionen

Langenhagen. "Familienevent statt Gala-Dinner" - so könnte das Motto zur Jubiläumsfeierlauten. Der Hannoversche Rennverein (HRV) bleibt seiner Devise treu und feiert als Familienrennbahn: „Wir werden keinen Gala-Abend veranstalten. Gefeiert wird mit einem großen Programm für die ganze Familie“, verspricht Rennvereinspräsident Gregor Baum.Der Hannoversche Rennverein wurde vor 150 Jahre, am 8. Juli 1867, gegründet, und auf den Tag genau beginnen die Feierlichkeiten des geschichtlich bedeutungsvollen Jubiläums. Das Rennvereins-Team rund um Präsident Gregor Baum ist seit Monaten mit der Planung und Organisation eines großen Doppelrenntages am 8. und 9. Juli beschäftigt, dessen Programm nun feststeht.Der Renntag am Sonnabend beginnt bereits um 11 Uhr mit einem zünftigen Brunch in legerer Atmosphäre, der Eintritt an diesem Tag ist gratis. Zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr genießen die Besucher eine sechs bis sieben Rennen umfassende Galopp-Karte mit Unterstützung der PMU und privater Sponsoren aus dem Kreis der Mitglieder des Hannoverschen Rennvereins.Einen Tag später, am Sonntag, findet dann der eigentliche Jubiläumsrenntag statt. In der Garden Lounge beginnt um 12 Uhr ein kleiner offizieller Festakt, an dem Laudatoren wie der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, Stefan Schostok und der Bürgermeister von Langenhagen, Mirko Heuer das besondere Ereignis würdigen. Die Spannbreite und Bedeutung des 150-jährigen Bestehens wird durch zwei Talkrunden illustriert, die Rennsportjournalist Thorsten Castle moderiert: Zunächst werden Zeitzeugen des HRV wie Dr. Erika Buhmann und Otto-Werner Seiler zu Wort kommen, in einem weiteren Gespräch nehmen Präsidenten des HRV wie der amtierende Präsident Gregor Baum und sein Vorgänger Frank Ritter zu den Herausfoderungen heute und damals Stellung.Im Anschluß daran wird das von Winfried Leinweber, dem ehemaligen Sportchef bei BILD-Hannover, ehrenamtlich erstellte Jubiläumsbuch mit dem Titel "Sport, Spannung,Tradition - 150 Jahre Hannoverscher Rennverein“ vorgestellt. Das 165 Seiten umfassende, reich bebilderte Buch hält für Rennsportfans eine Fülle von historischen und aktuellen Fakten bereit.Um 13.30 Uhr beginnt dann der offizielle Jubiläumsrenntag mit den Sponsoren aus der Wohnungswirtschaft. Im sportlichen Mittelpunkt stehen zwei jeweils mit 25.000 Euro dotierte Internationale Listenrennen für dreijährige, vierjährige und ältere Stuten. Im Rahmenprogramm geht ein großes ffn-Kinderfest mit Live-Acts wie "Frank und seine Freunde“, Carlotta Truman, Pietro Lombardi, Lotto King Karl und vielen Attraktionen für das Familienpublikum über die Bühne. Durch das Programm führt der beliebte ffn-Morgenmän Franky. Darüber hinaus steht den kleinen Besuchern ein besonders großes Kinderland zur Verfügung.