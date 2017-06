Seitenscheiben des Busses zerstört

Unfall mit Lastwagen an der Einfahrt zur Wasserwelt

Langenhagen (ok). Am Auflieger kam er nicht mehr vorbei: Beim Abbiegen auf das Gelände des neuen Schwimmbades an der Theodor-Heuss-Straße hat der Auflieger eines Lasters beim Ausschwenken die Scheiben auf der Fahrerseite eines Fahrschulbusses zerstört. Passiert ist der Unfall am Donnerstag gegen 10.45 Uhr. Offensichtlich hat die Fahrschülerin nach Auskunft der Polizei den Seitenabstand auf der Fahrbahn falsch eingeschätzt. Der Sachschaden beträgt 11.000 Euro.