Seltene Heuschrecken gezählt

NAJU untersuchte Kugelfangtrift-Bestand

Langenhagen. Im Rahmen ihres von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung geförderten Projektes "Heuschrecken als Bioindikatoren" kartierte der NAJU-Ortsverein (Naturschutzjugend) bei ihrem letzten Treffen Heuschrecken auf der Kugelfangtrift. Anzahl und Häufigkeit der Arten geben dabei den Zustand eines Lebensraums wieder.Auch das eher durchwachsene Wetter hielt die Jugendlichen nicht davon ab, sich mit Kescher, Lupen und Bestimmungsliteratur auf den Weg zu machen. Auf der Fläche war die NAJU bereits im Rahmen des Projektes „Für einen Strich mehr in der Landschaft“ aktiv und hatte Kleingewässer gepflegt, an denen Kreuzkröten heimisch sind. Doch auf den Magerrasenwiesen im Landschaftsschutzgebiet ist nicht nur das letzte Vorkommen der Kreuzkröten zu finden – neben seltenen Pflanzen sind hier auch verschiedene Heuschreckenarten heimisch. Schnell merkten die Jugendlichen, dass die Bestimmung ähnlicher Arten alles andere als trivial ist. „Winzige Merkmale, wie die Flügelunterkante oder einzelne Felder auf den Flügeln sind schon bedeutend“, erklärte Projektleiter Ricky Stankewitz. Unerlässlich bei der Bestimmung waren daher die von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung geförderten Präzisionslupen. Auch ein Fachbuch wurde zur Hilfe genommen. Ricky Stankewitz freute sich besonders über das rege Interesse der Jugendlichen, denn gerade bei schwierigen Arten könne die Bestimmung erheblich viel Zeit in Anspruch nehmen. „Dass viele stark gefährdete Arten zu finden waren, unterstreicht einmal mehr die große Bedeutung des Gebietes für den Artenschutz", fasste Stankewitz die Ergebisse zusammen.Das nächste Treffen im Rahmen des Heuschrecken-Projektes findet am Sonntag, 27. August, um 14 Uhr am Krähenwinkeler Rodelberg statt. Interessierte Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren sind herzlich willkommen. Anmeldungen nimmt Betreuerin Christine Pracht unter der Telefonnummer (0511) 74 16 97 oder per E-Mail kontakt@naju-langenhagen.de entgegen.