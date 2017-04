Shiatsu kennenlernen

VHS-Seminar am Freitagabend

Langenhagen. Shiatsu ist eine aus Japan kommende Massagetechnik, die auf Grundlage des Meridiansystems die Körperenergie in das Gleichgewicht bringen kann, also Körper und Seele entspannt. In einem VHS-Seminar am Freitag, 5. Mai, von 17.45 bis 21 Uhr wird diese Technik vorgestellt und Übungen zu zweit am bekleideten Körper durchgeführt. Daneben werden wirksame Akupressurpunkte gezeigt, die bei Kopfschmerzen oder Erkältungen angewendet werden können. Eine Decke, ein kleines Kissen und bequeme Kleidung sind mitzubringen.Anmeldungen: persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 15 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.