Shops laden zum Einkaufsbummel ein

Verkaufsoffener Sonntag im CCL und auf der Walsroder Straße

Langenhagen (ok). Zum Sonntags-Spaziergang mit Shoppen laden für den 16. Juli mehr als 100 Shops mit großer Vielfalt ins CCL ein. Das Einkaufszentrum hat seine Pforten von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Im traditionellen Teil des Centers erwartet die Besucher ein attraktives Unterhaltungsprogramm. Die Comedy-Stewardessen entführen ihre Passagiere mit Witz und Situationskomik in die höheren Sphären des Humors – von kotrolliert bis ausgelassen. Die Senkrechtstarterinnen skurriler Situationskomik haben für jeden Passagier ein offenes Ohr.Hoch hinaus mit Bodenhaftung will Michael Remmert beim Walkact. Eine Stelzenlauffigur kennt viele Einsatzmöglichkeiten. Der Flugkapitän ist agil und kommunikativ. Dabei ist es das Ziel, immer den Besucher zu begeistern.Auf der Walsroder Straße gibt es beim Ranzenmaxx am verkaufsoffenen Sonntag einen "Sprayday", das heißt man kann sich seinen Satch-Rucksack von einem Künstler mit einem Wunschmotiv kostenlos besprühen lassen. Außerdem wird an dem Tag ab 14 Uhr tätowiert. Allerdings nicht richtig gestochen, sondern die Tattoos werden mit speziellen Farben auf die Haut gebracht. Für das leibliche Wohl gibt es frisches Popcorn.Erstmals beteiligt sich das Bahlsen Outlet an der Walsroder Straße 194 am verkaufsoffenen Sonntag. Hier gibt es an diesem Tag zehn Prozent auf den gesamten Einkauf.