Sicherer Radfahren im Herbst

ADFC-Warnwesten und Fahrrad-Kompetenz-Kurse

Langenhagen. Für mehr Sicherheit in der kommenden dunkle Jahreszeit will die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen durch zwei Maßnahmen sorgen: Sie lädt ab Montag, 11. September, zu einem kostenfreien Fahrrad-Kompetenz-Kurs an fünf Nachmittagen ein, in dem das bereits vorhandene Fahrvermögen auf dem eigenen Fahrrad in einer Mischung von Erläuterungen und praktischen Übungen im Verkehr gestärkt werden soll. Für diesen Kurs ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.Außerdem gibt der ADFC Langenhagen für eine Schutzgebühr von sechs Euro robuste Komfort-Warnwesten mit Reißverschluss, verschließbaren Taschen, Schlüsselring und Handytasche in den Größen S bis 3XL ab.Infos über Kurse und Kursanmeldung sowie die Westen unter www.ADFC-Langenhagen.de: Dort ist auch eine Telefonnummer für Auskünfte angegeben.