Sicherheits-Chef auf der Kinoleinwand

Marco Brandes mimt Polizisten in Macho Man II

Langenhagen (ok). Ein Film mit viel Liebe und noch mehr Action und mittendrin der 52-jährige Marco Brandes. Im Streifen Macho Man II, der zurzeit nur in den fränkischen Kinos läuft, spielt Marco Brandes einen Polizisten. Die erste Filmrolle für den Chef von MBL Security, aber Brandes hat schon Erfahrung hinter der Kamera, bei Fernsehrichter Alexander Hold mitgespielt. In die Fortsetzung des fränkischen Kultfilms, der vor 30 Jahren auf der Kinoleinwand flimmert, hat ihn sein Freund, Promi-Bodyguard Peter Althof, gebracht. Althof spielt mit Boxlegende René Weller und dem türkischen Schauspieler Bülent Babayigit die Hauptrollen. Die Premiere in der Frankenmetropole Nürnberg war für Brandes ein ganz besonderes Erlebnis. Denn viele Stars aus Macho Man II waren in den Süden der Republik gereist. Einige prominente Beispiele: Diana Herold, bekannt aus der Bullyparade, die Boxer Firat Aslan und Axel Schulz sowie Hakan Orbeeyi aus Langenhsgen, der auch schon in einem Kinostreifen mitgespielt hat. Unter den Gästen: Christoph Zitzmann, Luxus-Automobilhersteller Nummer eins in Deutschland. Marco Brandes lobt seinen Freund Peter Althof: „Er ist einfach klasse als Schauspieler.“ Für den Personenschützer Brandes soll die Schauspielerei Nebensache bleiben. Ab Ende Oktober ist er bundesweit wieder in Sachen Einbruchsprävention unterwegs, kommt am 18. November auch nach Langenhagen. Und vielleicht gelingt MBL-Chef Brandes ein ganz besonderer Coup und Macho Man II läuft auch im Cinemotion in Langenhagen. Das würde durch die Filmprominenz, die dann kommt, sicher etwas Glamour in die Flughafenstadt bringen. Mehr wird aber noch nicht verraten.