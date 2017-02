Singfreudige Jungen werden gesucht

11. und 12. März Vorsingen beim Knabenchor Hannover

Hannover. Der Knabenchor Hannover lädt zum nächsten Vorsingen amSonntag, 12. März , von 10.30 bis 13 Uhr ein. Die Einladung richtet sich an singfreudige Jungen im Alter von sechs bis neun Jahren. Die kleinen Sänger werden gebeten, ein kurzes Lied vorzusingen. Hinzu kommen einige stimmbildnerische Übungen und das Nachsingen einfacher Melodien. Ziel dabei ist es, die Stimme kennen zu lernen, ob sie gesund ist und was aus ihr werden kann. Auch Jungen, die älter als neun Jahre sind, sind eingeladen, sich vorzustellen. Ab neun Jahren werden allerdings Notenkenntnisse vorausgesetzt. Das Vorsingen findet im Chorheim des Knabenchores in der Meterstraße 3 (Zugang über den Schulhof) statt. Die neuen Kurse beginnen bereits vor den Osterferien am Dienstag, 21. März. Eine Anmeldung zur Teilnahme am Vorsingen ist nicht erforderlich.Am Tag zuvor, Sonnabend, 11. März, lädt der Knabenchor interessierte Jungen zwischen sechs und neun Jahren zum „Nachmittag der offenen Tür“ von 15 bis 17 Uhr ein.Programm: Schnupperproben zum Mitmachen, Stimmbildung, Präsentation des Konzert- und Nachwuchschores sowie der Vorklassen, Informationen rund um die Chor- und Singschule Knabenchor Hannover und vieles mehr.Herzliche Einladung zum unverbindlichen Besuch am 11. März im Chorheim in der Meterstraße 3 (Zugang über den Schulhof). Informationen erteilt das Chorbüro unter der Telefonnummer (0511) 88 23 88.