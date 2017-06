Poetry Slam in der FertighausWelt Hannover am 17. Juni

Langenhagen. Die FertighausWelt Am Flughafen Hannover lädt für Sonnabend,17. Juni, unter dem Motto „Slam in the Haus“ zu einem Sommerabend voller Slam-Kultur ein. Auf dem Gelände einer der modernsten Hausausstellungen Europas werden vier bekannte Poetinnen und Poeten ihr Wort zum Thema Wohnen, Holz und Nachhaltigkeit erheben. „So nachhaltig wie ein gewichtiges Wort ist auch der Baustoff Holz – und deshalb passt der Poetry-Slam so gut in die FertighausWelt“, blickt Ausstellungsmanager Lars Kramme voller Vorfreude auf die Veranstaltung.Ihren Hut in den Lese-Ring werfen Sandra Da Vina aus Essen, Conni Fauck aus Rotenburg sowie die Lokalmatadoren Jan Egge Seddelies und Johannes Weigel. Das Event beginnt um 17 Uhr mit Slam-Warm-Ups in den Musterhäusern, Snacks und Getränken. Ab 19 Uhr führen dann die Moderatorinnen Ninia LaGrande und Julia Ustinski durch die Veranstaltung. Der Eintritt beträgt acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Das Event „Slam in the Haus“ ist ein Vorgeschmack auf die vom 24. bis 28. Oktober n Hannover stattfindenden21. deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften.Seit 2005 ist die FertighausWelt Hannover erste Anlaufstelle für angehende Fertighaus-Bauherren in Norddeutschland. Auf dem 20.000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände im Airport Business Park sind 18 verschiedene Häuser von führenden deutschen Fertighaus-Herstellern zu besichtigen – voll eingerichtet, mit modernster Haustechnik ausgestattet und auf dem neuesten Stand der Bautechnik. Bauherren mit einer Vorliebe für typisch norddeutsche Architektur erhalten viele hilfreiche Anregungen, aber auch Anhänger weiterer Architekturstile finden individuelle Beispiellösungen. Weitere Informationen zum Poetry-Slam gibt es unter www.macht-worte.com. Alles rund um die Hausausstellung und Traumhäuser in zukunftsweisender Holz-Fertigbauweise unter www.fertighauswelt.de.