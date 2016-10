Smarter Schutzengel verfügbar

Katwarn-App gibt Anweisung auf Mobiltelefone

Langenhagen (gg). Ein Unwetter, ein Großbrand oder Ausnahmesituationen allgemein – wer nicht sofort informiert ist, läuft womöglich auf Gefahrenstellen zu, statt weg. Abhilfe schafft die Katwarn-App, ein Warndienst, der per Mobiltelefon abrufbar ist.Die Erfinder, Tüftler des Fraunhofer-Instituts Fokus, stellen damit einen smarten Schutzengel zur Verfügung. In der gesamten Region Hannover ist dieser kostenlos abrufbar über iTunes. Regionspräsident Hauke Jagau lobte den neuen Dienst, gab vor Kurzem im Rahmen einer kleinen Zeremonie gemeinsam mit Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok den symbolischen Startschuss per Knopfdruck. Unterstützt wurden sie von Thomas Vorholt (VGH-Versicherung) und Ortwin Neuschwander vom Fraunhofer Institut Fokus.Katwarn gibt Verhaltensanweisung bei Gefahr, gespeist von den Sicherheitsbehörden, von den Feuerwehrleitstellen und von den Unwetterzentralen. Da die Ortung nicht über GPS, sondern über Basisstationen und WLAN-Zugangspunkte erfolgt, belastet sie den Akku nur wenig. Über Twitter ist der Dienst ebenfalls nutzbar: @katwarn_de.Positive Erfahrung gibt es bereits aus dem gesamten Bundesgebiet. Nach und nach richten die Kommunen den Dienst ein.